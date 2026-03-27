Verschwunden in VirginiaJetzt kostenlos streamen
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 14: Verschwunden in Virginia
42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Eine 30-jährige Mutter, Soldatin der US-Armee, verschwindet spurlos. Ihre Familie vermutet ein Verbrechen und sucht 13 Jahre lang nach Antworten. Ein Augenzeuge entlarvt schließlich ihren Ehemann als Mörder, der jahrelang unter einem falschen Namen lebte.
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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC