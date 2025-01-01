Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 15: Zwei Hochzeiten
43 Min.Ab 6
Lilly Rush und ihre Kollegen sind zur Hochzeit des Kriminaltechnikers Louie Amante eingeladen. Sie erfahren, dass Louies Braut zwei Jahre zuvor von einem anderen Bräutigam in der Nacht vor der Trauung verlassen wurde, und dass dieser Bräutigam kurz darauf ums Leben kam. Lilly Rush und ihre Kollegen beschließen, sich den Abend unterhaltsamer zu gestalten, indem sie herausfinden, ob Louies Braut die Mörderin ist ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen