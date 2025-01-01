Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 19: Rachefeldzug (2)
43 Min.Ab 12
Agent Yates und Lilly Rush konnten den Fall mit dem Serienmörder, der zwischen seinen Morden 27 Jahre verstreichen ließ, noch nicht aufklären. Yates gelingt es, ihren Vorgesetzten Cavanaugh dazu zu bringen, Rush und sie die Ermittlungen weiterführen zu lassen. Allmählich kristallisiert sich die Logik heraus, nach der der Serienmörder vorgeht ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen