Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 16: Wrestling
43 Min.Ab 12
Dieses Mal widmet sich das Team um Lilly Rush einem Mordfall aus dem Jahr 1986. Die Ermittlungen führen in die Wrestling-Szene. Nur wenige der Sportler dieses Showgeschäfts ernten Ruhm und Geld. Lediglich einer gewinnt immer: der Veranstalter. Valens ermittelt unterdessen an anderer Front: Er will den Vergewaltiger dingfest machen, der auch seine Mutter überwältigt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen