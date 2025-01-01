Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 20: Woodstock
43 Min.Ab 12
Während des Woodstock-Festivals 1969 wurde ein GI ermordet. Lilly Rush soll den Fall gemeinsam mit FBI-Agent Ryan Cavanaugh noch einmal aufrollen. Nick Vera trifft indes seine alte Liebe Megan wieder. Und Miller und Bell nähern sich einander wieder an ...
