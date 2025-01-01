Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 9: Debatten
43 Min.Ab 12
1999: In den Debattierwettbewerben zwischen Highschools kommt es insbesondere auf Sprachfertigkeit und intellektuelle Fähigkeiten an. Luke Cronin eilt in den Wettbewerben von Sieg zu Sieg - bis er anstatt eines akademischen Themas ein soziales wählt. Er verliert, und am nächsten Morgen wird er erschossen aufgefunden - alles deutet auf Selbstmord hin. Erst zehn Jahre später tauchen Hinweise auf, die den Suizid des Jungen in Frage stellen ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen