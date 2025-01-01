Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Graffiti

WarnerStaffel 7Folge 13
Graffiti

GraffitiJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 13: Graffiti

43 Min.Ab 12

Das Team widmet sich einem Fall aus dem Jahr 1982 - seinerzeit wurde ein junger Graffitikünstler ermordet. Die Sprayerszene erweist sich als verschworene Gemeinschaft mit eigenem Ehrenkodex, aber auch Machtkämpfe und Eifersucht stehen an der Tagesordnung. Wer nichts als seinen Namen hat, will diesen bekannt machen und respektiert wissen ... Valens kommt hinter das Geheimnis, das hinter dem Schweigen seiner Mutter steckt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen