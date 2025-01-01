Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 7Folge 2
43 Min.Ab 6

Ein unbekannter Toter aus dem Jahre 1995 wird endlich identifiziert: Es handelt sich um Nash Simpson, einen aufsteigenden Stern der Skater-Szene in Philadelphia. Mitte der 90er wurde aus dem unreglementierten Freizeitsport ein Geschäft, in dem es um viel Geld ging. Nash fiel dem Geflecht aus Profitgier, Eifersüchteleien und Drogen zum Opfer ... Personelle Veränderungen versprechen Unruhen: Stillmans alter Feind Doherty wird oberster Chef der Mordkommissionen.

