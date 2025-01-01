Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 6: Totes Rennen
43 Min.Ab 6
In einer Abfallgrube, in der tote Pferde nahe einer Rennbahn verscharrt wurden, wird die Leiche des seit 1986 vermissten Star-Jockeys Sonny Sandoval gefunden. Die Ermittlungen führen in den Untergrund, wo Menschen und Pferde einfach entsorgt werden, wenn sie zu einem bloßen Kostenfaktor geworden sind ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen