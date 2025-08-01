Cracked
Folge 9: Kalte Schönheit
42 Min.Ab 16
Als sich ein Mädchen von der High School auf dramatische und äußerst makabre Art und Weise das Leben nimmt, wird die Abteilung für Gewaltverbrechen gerufen. Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley fangen an, zu recherchieren und stoßen auf eine dunkle Welt aus Intrigen und brutalem Mobbing.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cracked
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Beta Film GmbH