Kalte Schönheit

Folge 9: Kalte Schönheit

42 Min.Ab 16

Als sich ein Mädchen von der High School auf dramatische und äußerst makabre Art und Weise das Leben nimmt, wird die Abteilung für Gewaltverbrechen gerufen. Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley fangen an, zu recherchieren und stoßen auf eine dunkle Welt aus Intrigen und brutalem Mobbing.

