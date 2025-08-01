Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cracked

Staffel 1Folge 8
Folge 8: Der Informant

42 Min.Ab 12

Das Team, der Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley, muss diesmal mit einem Ex-Hockey-Profi zusammenarbeiten, um einen Kriminellen zu fassen. Und Leo darf bei einer interessanten Morduntersuchung assistieren.

