Cracked

Schatten in der Nacht

Schatten in der Nacht

Cracked

Folge 11: Schatten in der Nacht

42 Min.Ab 12

Das Team bekommt es mit einem Serienvergewaltiger zu tun, der einen bizarren Fetisch hat: Er attackierte bereits vier Frauen, die in ihrem Bett schliefen und hinterließ am Tatort Stofftiere. Sein letztes Opfer hat wichtige Informationen für Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley. Die beiden Ermittler geraten jedoch immer wieder aneinander ...

Cracked
Cracked

Cracked

