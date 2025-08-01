Cracked
Folge 4: Grenzenlos
42 Min.Ab 12
Ein obdachloser Mann glaubt, dass er von einem Werwolf angegriffen wurde. Der Angreifer entpuppt sich jedoch als ein Mann, der schier besinnungslos wütet und in seinem Wahn sogar einen Mord beging. Der Täter entkommt. Während der Ermittlungen muss Aidan nicht nur mit seiner Ex-Freundin zusammenarbeiten. Der Cop entwickelt zudem eine Beziehung zu einer Frau, die aus der Gewalt des psychotischen Killers gerettet wurde.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
12
Copyrights:© Beta Film GmbH