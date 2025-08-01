Cracked
Folge 1: Unter Kontrolle
42 Min.Ab 16
Das ehemalige SWAT-Mitglied Detective Aidan Black ist ziemlich überrascht, als er feststellen muss, dass sein neuer Partner kein Polizist ist. Er soll mit der forensischen Psychiaterin Dr. Daniella Ridley in einer neu geschaffenen Unit die schrecklichsten Verbrechen der Stadt aufklären. Ihre unterschiedliche Sicht- und Arbeitsweise soll helfen, auch schwierigste Fälle zu knacken. Als erstes müssen die zwei den Mord an einem Jungen aufklären.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Beta Film GmbH