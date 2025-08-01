Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cracked

Der Rächer

BetaStaffel 1Folge 5
Der Rächer

Der RächerJetzt kostenlos streamen

Cracked

Folge 5: Der Rächer

42 Min.Ab 12

Der Psychiater Dr. Karl Karzik wird in einen Unfall verwickelt und dabei verletzt. Karzik glaubt nicht an einen Zufall, denn er ist Zeuge in einer Gerichtsverhandlung gegen einen brutalen Mörder, der einmal sein Patient war. Die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley nimmt sich der Sache an und will herausfinden, ob der mutmaßlich psychisch gestörte Angeklagte Mandar Kush verurteilt werden kann. Zudem müssen sie und ihr Kollege Detective Black Karziks Angreifer finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cracked
Beta
Cracked

Cracked

Alle 2 Staffeln und Folgen