Cracked
Folge 2: Gefallener Engel
42 Min.Ab 12
Der Anwalt und alleinerziehende Vater Mike De Soto leidet unter einer bipolaren Störung. Er glaubt, dass jemand ihn und seinen Sohn Nick töten will und hält ein ganzes Arsenal an Waffen bereit, um sich zu verteidigen. Als die Polizei eintrifft, ist De Sotos Hemd blutverschmiert. Es ist das Blut der Studentin Sophie Ann Wells. Detective Aidan Black und Dr. Daniella Ridley müssen herausfinden, ob er sie wirklich getötet hat.
Cracked
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH