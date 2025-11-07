Staffel 1Folge 1
Crusoe - Die komplette Serie
Folge 1: Schießpulver und Rum – Teil 1
45 Min.Ab 12
Gestrandet und auf Rettung hoffend, erinnert sich Robinson Crusoe, wie alles begann. Ein ankommendes Schiff entpuppt sich jedoch als Piratenschiff unter dem Kommando von Kapitän Lynch. Trotz funktionierender Fallen wird Crusoe gefangen genommen, während Freitag entkommt. Die Piraten zwingen ihn, eine goldene Kanone mit Hilfe einer Karte zu finden, die auf den Rücken eines Piraten tätowiert ist.
