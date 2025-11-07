Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Crusoe - Die komplette Serie

Wassergeister?

Planet MoviesStaffel 1Folge 3
Wassergeister?

Wassergeister? Jetzt kostenlos streamen

Crusoe - Die komplette Serie

Folge 3: Wassergeister?

43 Min.Ab 12

Robinson erinnert sich an seine eheliche Vergangenheit, um zu erklären, warum ihm sein Ehering so wichtig ist. Er hat ihn verloren, als er Freitag half, einen Alptraum über einen Totenschädel zu überwinden. In der Ritualhöhle entdecken sie eine Kiste mit Rätseln, die sie lösen. Dies führt sie auf eine gefährliche Schatzsuche, die sie schließlich zu einem Grab führt, in dem weitere Gefahren lauern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Crusoe - Die komplette Serie
Planet Movies
Crusoe - Die komplette Serie

Crusoe - Die komplette Serie

Alle 1 Staffeln und Folgen