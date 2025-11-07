Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teuflisches Gift

Teuflisches Gift Jetzt kostenlos streamen

Crusoe - Die komplette Serie

Folge 7: Teuflisches Gift

44 Min.Ab 12

Robinson stellt fest, dass Freitag nach der Vergiftung verrückt und feindselig geworden ist. Er schleicht sich in das Lager der Meuterer, um ein Heilmittel zu stehlen, und erhält nur halbherzige Hilfe von Olivia, um an das pflanzliche Gegenmittel zu gelangen. Das erweist sich als ebenso gefährlich wie die gewaltsame Verabreichung an den rasenden Patienten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Crusoe - Die komplette Serie
Planet Movies

Crusoe - Die komplette Serie

Alle 1 Staffeln und Folgen