Staffel 1Folge 7
Crusoe - Die komplette Serie
Folge 7: Teuflisches Gift
44 Min.Ab 12
Robinson stellt fest, dass Freitag nach der Vergiftung verrückt und feindselig geworden ist. Er schleicht sich in das Lager der Meuterer, um ein Heilmittel zu stehlen, und erhält nur halbherzige Hilfe von Olivia, um an das pflanzliche Gegenmittel zu gelangen. Das erweist sich als ebenso gefährlich wie die gewaltsame Verabreichung an den rasenden Patienten.
Genre:Drama, Fantasie
Copyrights:© Tiberius Film