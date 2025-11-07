Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Crusoe - Die komplette Serie

Freitags Vorsehung

Planet MoviesStaffel 1Folge 12
Freitags Vorsehung

Freitags VorsehungJetzt kostenlos streamen

Crusoe - Die komplette Serie

Folge 12: Freitags Vorsehung

44 Min.Ab 12

Freitag und Crusoe sind auf der Suche nach Nahrung, als über ihnen die Rakete eines Schiffes explodiert. Crusoe und Freitag eilen zu dem Schiff, müssen aber enttäuscht feststellen, dass es sich zurückzieht. Crusoe sieht Männer von einem gekenterten Boot ans Ufer schwimmen und eilt herbei, um einen der Männer zu retten, der zu seiner Überraschung Mr. Blackthorn ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Crusoe - Die komplette Serie
Planet Movies
Crusoe - Die komplette Serie

Crusoe - Die komplette Serie

Alle 1 Staffeln und Folgen