Crusoe - Die komplette Serie

Planet MoviesStaffel 1Folge 13
Folge 13: Licht am Horizont

44 Min.Ab 12

Jeremiah Blackthorn verfolgt Robinson und Freitag über die Insel, brennt das Baumhaus nieder, findet aber das in der Familienbibel der Crusoes versteckte Dokument, das den wahren Erben beweist, nicht. Nachdem Robinson Nathan West und Samuel Tuffley im Alleingang besiegt hat, besteigt er das Schiff. Er verbrennt das Dokument, um sicher nach Hause zurückkehren zu können.

Crusoe - Die komplette Serie

