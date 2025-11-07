Staffel 1Folge 4
Meuterei Jetzt kostenlos streamen
Crusoe - Die komplette Serie
Folge 4: Meuterei
44 Min.Ab 12
Crusoe schöpft Hoffnung, als er ein Schiff ankommen sieht, muss aber bald feststellen, dass Kapitän Taylor, seine Frau und seine Tochter Gefangene der Meuterer von Jacob Moore sind. Robinson und Freitag versuchen, sie zu befreien, und Crusoe hofft, fliehen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Crusoe - Die komplette Serie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film