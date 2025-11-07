Crusoe - Die komplette Serie
Folge 6: Kannibalen!
44 Min.Ab 12
Während sie Fallen aufstellen, entdeckt Crusoe ein Boot am Strand, das auf die Rückkehr der Kannibalen hindeutet, vor denen er Freitag gerettet hat. Sie finden den Ritualplatz und stellen fest, dass er erst kürzlich benutzt wurde. Dort treffen sie auf die Mörderbande und befreien ein Opfer - ihren ehemaligen Verfolger, den spanischen Offizier Santos Santana...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Crusoe - Die komplette Serie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film