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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 12Folge 1vom 18.07.2026
Das Casting beginnt

Das Casting beginntJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 1: Das Casting beginnt

39 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Hunderte von wunderschönen und talentierten Frauen versammeln sich im AT&T-Stadion, um den härtesten Bewerbungsprozess im Profisport anzutreten. Sie wollen einen der begehrten Plätze im weltweit berühmtesten Cheerleading-Team der NFL.

Weitere Folgen in Staffel 12

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