Staffel 12Folge 8vom 02.05.2026
BildschönJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 8: Bildschön
39 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Der Choreograf Nick Florez gibt Tipps für Auftritte. Die Cheerleaderinnen erleben einen unvergesslichen Tag, als sie ihre DCC-Uniform für ein Fotoshooting tragen dürfen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV & © Season 11-12: MTV Germany