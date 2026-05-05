Staffel 12Folge 4vom 05.05.2026
Das WesentlicheJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 4: Das Wesentliche
40 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
44 Bewerberinnen treten das Trainingslager in der neuen, eine Milliarde Dollar schweren Sportstätte der Cowboys, "The Star" an. Kelli erklärt die Regeln und macht deutlich, dass 8 Bewerberinnen nicht ins Team kommen werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 13-16: MTV & © Season 11-12: MTV Germany