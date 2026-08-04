Staffel 12Folge 2vom 04.08.2026
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 2: Halbfinale
40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die 119 übrigen Bewerberinnen haben eine Stunde Zeit, um eine Pom-Pom-Routine und die berühmte Kickline zu lernen. Die Choreografie in so kurzer Zeit zu erlernen, ist so stressig, dass die Mädels einige Fehler machen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany