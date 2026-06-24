Staffel 12Folge 10vom 24.06.2026
Der Nächste SchrittJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 10: Der Nächste Schritt
39 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei Veteraninnen sind suspendiert, daher muss das Team sich für den Auftritt in der Hall of Fame neu aufstellen. Neue Veteraninnen steigen auf, als eine neue Spitze angekündigt wird. Die Neuen versuchen bei den Proben mitzuhalten.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany