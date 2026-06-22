Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 12Folge 5vom 22.06.2026
Der richtige Look

Der richtige LookJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 5: Der richtige Look

39 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Die Mädels brauchen den "klassischen" Dallas-Cowboys-Cheerleader-Look: Kellis legendäres Umstyling für Haar und Make-up. Außerdem werden sie dem neuen Fitnesstest "Styku" unterzogen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
MTV live

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Alle 3 Staffeln und Folgen