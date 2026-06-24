Staffel 12Folge 9vom 24.06.2026
Aufs FeldJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 9: Aufs Feld
39 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Das Team tritt mit Popmusikerin Demi Lovato auf. Die Mädels müssen den berühmten Tanz für die Spieleröffnung lernen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany