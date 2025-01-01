Danni Lowinski
Folge 11: Teenagerliebe
44 Min.Ab 12
Bei Dannis neuer Mandantin handelt es sich um die 15-jährige Mia, die sich weigert, mit ihrer Mutter Suse nach Spanien zu ziehen und ihren 17-jährigen Freund Lukas hier zurückzulassen. Der Fall bekommt durch die konservative Gemeinde, der Lukas' Vater angehört, eine dramatische Komponente ... Zur gleichen Zeit muss sich Danni vor Gericht mit Andi herumschlagen, der eine finanzielle Abfindung im Falle der Scheidung für all die Jahre fordert, die er Danni angeblich unterstützt hat.
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz