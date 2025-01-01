Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Vollgas

ATVStaffel 1Folge 13
Vollgas

VollgasJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 13: Vollgas

45 Min.Ab 12

Rosa steht vor den Trümmern ihrer Existenz: Ihr Mann Kalle hatte einen schweren Motorradunfall und liegt im Koma. Ihre Versicherung verlangt 12.000 Euro, weil die Maschine nicht TÜV-tauglich war. Doch Dannis Spürsinn lässt sie auch diesmal nicht im Stich. Sie findet heraus, dass die fabrikneuen Stoßdämpfer, die Kalle kurz vor dem Unfall eingebaut hatte, defekt waren. Als sie eine Sammelklage mit weiteren Geschädigten anstrebt, werden ihrem Engagement Steine in den Weg gelegt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
ATV
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen