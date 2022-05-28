Danni Lowinski
Folge 12: Hundeleben
44 Min.Folge vom 28.05.2022Ab 12
Danni bekommt Besuch von ihrer ehemaligen Nachbarin Kiki, die mit ihrem Sohn und Pitbull Checker Probleme hat. Checker soll die neuen Nachbarskinder angegriffen haben und nun ins Tierheim. Danni gelingt es vorerst nicht, die Anklage gegen den Hund zu entkräften, doch sie hat schon eine Idee, wie sie die verfahrene Situation, und allem voran Checker, retten kann. Zudem schwebt Danni im siebten Himmel - sie verbringt viel Zeit mit Oliver und geht mit ihm aus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Danni Lowinski
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz