Danni Lowinski
Folge 8: Alles auf Schwarz
43 Min.Folge vom 14.05.2022
Uta Schwartz gehört ein kleiner Kiosk, der ihr weggenommen werden soll, weil eine Supermarktkette ihre Filiale ausbauen will. Obwohl die Anwältin der Supermarktkette Uta 200.000 Euro angeboten hat, lehnt sie ab und will weiterhin ihren Kiosk erhalten. Danni kann sie nicht verstehen. Uta könnte mit dem Geld ihre Tochter und ihren kranken Enkelsohn unterstützen. Wird Danni sie zur Besinnung bringen können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz