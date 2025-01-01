Danni Lowinski
Folge 5: Schön für einen Tag
44 Min.Ab 12
Dannis neuer Fall birgt viele unberechenbare Variablen: Die 20-jährige Viktoria ist Spastikerin und hat nicht mehr lange zu leben. Ihr sehnlichster Wunsch ist, schön zu sein. Sie will im Zuge dessen Schönheitsoperationen über sich ergehen lassen, doch die Krankenkasse will nicht zahlen. Als auch ein Gerichtsgutachter pure Eitelkeit statt medizinischer Dringlichkeit diagnostiziert, begeht Viktoria eine Verzweiflungstat: Sie stürzt sich aus dem zweiten Stock der Einkaufspassage.
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
