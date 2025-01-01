Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Klassenkampf

ATVStaffel 1Folge 3
Klassenkampf

KlassenkampfJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 3: Klassenkampf

45 Min.Ab 12

Dannis neuer Mandant ist Mehmet, der wegen Belästigung einer Lehrerin der Schule verwiesen wurde. Doch Mehmet ist sich keiner Schuld bewusst. Er hat seine Lehrerin Frau Hagen, die ihm trotz guter Leistungen schlechte Noten gegeben hat, zur Rede gestellt. Diese hat sich daraufhin bedroht gefühlt. Als Danni schließlich die Lehrerschaft einlädt, um sich ein umfassendes Bild von dem Fall zu machen, erlebt sie eine Überraschung: Frau Hagen behauptet, Mehmet habe sie vergewaltigt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
ATV
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen