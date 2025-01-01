Danni Lowinski
Folge 9: Selbstbestimmung
45 Min.Ab 12
Dannis neuester Fall erfordert Fingerspitzengefühl: Die 16-jährige Türkin Zeynap soll von ihren Eltern in die Türkei abgeschoben werden, um dort mit ihrem Cousin verheiratet zu werden. Doch die junge Frau wehrt sich vehement gegen die Entscheidung der Eltern. Die bleiben trotz eines tiefgründigen Gesprächs mit Danni stur. Erschwerend kommt Zeynaps Schwangerschaft hinzu. Vor Gericht werden beide Seiten sorgfältig abgewogen - plötzlich bricht Zeynap mit einer Blutung zusammen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz