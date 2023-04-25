Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Zu dumm

ATVStaffel 4Folge 10vom 25.04.2023
Zu dumm

Folge 10: Zu dumm

44 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12

Schon am frühen Morgen hat Danni eine Auseinandersetzung mit der 16-jährigen Jacqueline, bei der es sogar zu Handgreiflichkeiten kommt. Ausgerechnet die Mutter des aggressiven und unangenehmen Teenagers, Eva Stelling, bittet Danni um juristische Hilfe: Jaqueline ist von der Schule geflogen und Mutter Eva hofft, ihre Tochter mit Dannis Hilfe wieder auf eine Schule zu bekommen. Nun muss Danni herausfinden, was wirklich der Grund für die vielen Rauswürfe ist.

