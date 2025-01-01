Danni Lowinski
Folge 9: Herzenssache
44 Min.Ab 6
Für Danni startet der Tag schon mies, als Pit sie auf dem Massagesessel stört, um ihr einen Blumenstrauß zu bringen. Er hat noch immer nicht aufgegeben, um sie zu werben. Um Danni von sich zu überzeugen, hat er sogar eine Anti-Aggressions-Therapie begonnen. Doch Danni zeigt keinerlei Interesse - denn sie freut sich schon riesig auf ihr Date mit August. Was sie noch nicht weiß: Der Staatsanwalt hat eine Überraschung für sie geplant, die so gar nicht ihr Ding ist!
