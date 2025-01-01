Danni Lowinski
Folge 2: Zu viel Liebe
44 Min.Ab 12
Danni Lowinskis neuer Mandant heißt Lutz Wilke. Er ist 40 Jahre alt und eigentlich ein perfekter Familienvater: Er ist fürsorglich, liebt seine Kinder und versucht, viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Doch ein kleines juristisches Manko trübt das Bild, denn Lutz ist das, was der Jurist als Bigamist bezeichnet. Er hat zwei Frauen geheiratet, Anja und Michelle, weil beide zufällig zur gleichen Zeit von ihm schwanger waren und er sich nicht entscheiden konnte.
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz