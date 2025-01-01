Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Alles Plastik

ATVStaffel 4Folge 7
Alles Plastik

Danni Lowinski

Folge 7: Alles Plastik

44 Min.Ab 6

Herr Gräter arbeitet im Labor des Kunststoffherstellers "Wengen Plast AG". Eine von ihm durchgeführte Studie beweist, dass einige Zusatzstoffe der Lebensmittelverpackungen gefährlich sind und zu Unfruchtbarkeit führen können. Nachdem Gräter dieses Ergebnis der Chefetage präsentierte, versetzte man ihn kurzerhand in den Keller. Danni beschließt zu klagen, als ihrem Mandanten in ihrer Anwesenheit gekündigt wird, da er angeblich den Betriebsfrieden gefährdet.

