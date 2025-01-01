Danni Lowinski
Folge 13: Mafiabraut
43 Min.Ab 12
In ihrem ersten Mordfall verteidigt Danni den im Gefängnis sitzenden Pit. Es soll einen Zeugen geben, der behauptet, Pit habe dem Opfer mit dem Tod gedroht. Bei den Ermittlungen tauchen Überwachungsbilder von Pit und Danni auf, die sie wie eine Mafiabraut aussehen lassen. Die Bilder wurden im Auftrag des ermittelnden Staatsanwaltes August von Grün gemacht. Danni muss sich etwas einfallen lassen, damit Pit nicht lebenslänglich in den Knast kommt und sie August nicht verliert.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz