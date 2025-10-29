Halloween und HallelujaJetzt kostenlos streamen
Danni Lowinski
Folge 6: Halloween und Halleluja
44 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
Halloween steht vor der Tür, und Danni hat eine besonders harte Nuss zu knacken: Die Kindergärtnerin Alina, eine junge Frau mit Lippenpiercing und Faible für den Gothic-Look, wurde gefeuert, weil sie mit den Kindern ihres Kindergartens Halloween feiern wollte. Ihr Arbeitgeber, die Katholische Kirche, duldet das jedoch nicht. Obwohl Alina die Eltern auf ihrer Seite hatte, wurde ihr gekündigt. Die katholische Danni erhebt daraufhin Klage gegen das Bistum Köln.
Danni Lowinski
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
