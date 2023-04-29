Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Mutterfreuden

ATVStaffel 5Folge 1vom 29.04.2023
Mutterfreuden

Danni Lowinski

Folge 1: Mutterfreuden

43 Min.Folge vom 29.04.2023Ab 12

Danni, Kurt und die hochschwangere Bea sind in ein Reihenhaus mit Garten gezogen. Idylle pur? Ja - wenn da bloß nicht das Lehrerehepaar Tanja und Thomas im Nachbarhaus wäre. Auch bei ihrem aktuellen Fall hat Danni hart zu kämpfen. Ihre Mandantin Tiffany, eine Ex-Prostituierte, will nach einer erfolgreichen Drogentherapie das Umgangsrecht für ihren Sohn erstreiten. Jetzt liegt es an Danni, alle zu überzeugen, dass Tiffany nicht mehr anschaffen geht ...

Danni Lowinski
ATV
Danni Lowinski

Danni Lowinski

