Danni Lowinski
Folge 12: Am Arsch
42 Min.Ab 12
Danni steht mehr oder weniger vor dem Nichts: Sie hat kein Büro mehr, die Miete für das Haus ist überfällig, und auf dem Konto herrscht gähnende Leere. Gerade als sie als Frisörin anheuert, kommt ihr Olli zur Hilfe: Er möchte gemeinsam mit ihr Chantal unterstützen, die für ihren Sohn Finn Unterhalt von Tauchlehrer Moritz einfordern will. Der willigt vorgeblich ein, will sich allerdings heimlich auf die Malediven absetzen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz