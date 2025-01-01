Danni Lowinski
Folge 6: Zwangspension
42 Min.Ab 12
Danni kann es kaum glauben: Ein Lehrer will sich nicht pensionieren lassen. Der 65-jährige Erik Danzer bringt sogar eine Unterschriftenliste seiner Schüler mit, warum er an der Schule unentbehrlich ist; doch Schulamt und Direktorin schalten auf stur. Danni droht ein Prozess wegen Altersdiskriminierung an. Bei ihren Recherchen zeigt sich, dass Erik einer jungen Referendarin die Möglichkeit nimmt, eine Festanstellung zu bekommen. Müssen die alten wirklich den jungen Platz machen?
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
