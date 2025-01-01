Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Zwangspension

ATVStaffel 5Folge 6
Zwangspension

Danni Lowinski

Folge 6: Zwangspension

42 Min.Ab 12

Danni kann es kaum glauben: Ein Lehrer will sich nicht pensionieren lassen. Der 65-jährige Erik Danzer bringt sogar eine Unterschriftenliste seiner Schüler mit, warum er an der Schule unentbehrlich ist; doch Schulamt und Direktorin schalten auf stur. Danni droht ein Prozess wegen Altersdiskriminierung an. Bei ihren Recherchen zeigt sich, dass Erik einer jungen Referendarin die Möglichkeit nimmt, eine Festanstellung zu bekommen. Müssen die alten wirklich den jungen Platz machen?

Danni Lowinski

Danni Lowinski

