Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Familie Lowinski

ATVStaffel 5Folge 10
Familie Lowinski

Familie LowinskiJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 10: Familie Lowinski

43 Min.Ab 12

Generalstaatsanwalt Röpke hat es auf Danni abgesehen: Sie hat August eine verpasst, als er einen Streit zwischen ihr und seiner Sekretärin schlichten wollte. Als Danni während der Anhörung dann auch noch Röpke beleidigt, will der sie unbedingt aus der Anwaltskammer ausschließen. Zu allem Überfluss zieht auch noch ihre Mutter ins Reihenhaus ein - uns lässt Baby Lulu wie einst Danni allein zu Haus. Ein handfester Streit ist unausweichlich.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
ATV
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen