Danni Lowinski

Grün ist die Hoffnung

ATVStaffel 5Folge 3
Folge 3: Grün ist die Hoffnung

43 Min.Ab 12

Die krebskranke Gärtnerin Bärbel Teubner wird angeklagt, weil sie nicht nur Cannabis in erheblichem Ausmaß angebaut, sondern auch damit gehandelt haben soll. Ein Fall für Danni Lowinski. Nachdem sie zuvor im Anschluss an eine Einweihungsparty neben Pit aufgewacht war, mischt der sich allerdings nun ebenfalls in den Fall ein ...

