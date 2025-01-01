Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 2
Folge 2: Berührungsängste

42 Min.Ab 12

Dannis Mandant Valentin saß unschuldig für den Mord an seinem Freund im Gefängnis. Jetzt wurde er entlassen und will den homophoben Richter, der ihn verurteilt hat, zur Rechenschaft ziehen. Doch Nils und Hashtag, die der völlig übermüdeten Danni unter die Arme greifen, finden in der Akte keine Beweise um das Urteil zu widerlegen. Wie immer weiß sich Danni aber zu helfen - ohne sich allzu sehr um Gesetze zu scheren besorgt sie Material, das den Richter ausflippen lässt ...

