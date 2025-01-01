Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sie ist wieder da

Staffel 5Folge 9
Folge 9: Sie ist wieder da

44 Min.Ab 6

Danni ist völlig geschockt: Nach 30 Jahren steht plötzlich ihre Mutter Ruth wieder vor ihr und verhält sich so, als sei es das Normalste der Welt, wieder Teil der Familie zu sein! Dannis aktuelle Mandantin verdient ihr Geld auf ungewöhnliche Art und Weise: Sie streichelt alte Menschen im Altersheim. Aus Angst vor Aufsehen hat die Leiterin des Altersheimes ihr Hausverbot erteilt, was einem Berufsverbot gleichkommt. Der Fall geht vor Gericht ...

